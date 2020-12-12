İntikam eylemi hazırlığındaki 4 DEAŞ’lı tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in yakalanıp, tutuklanmasının ardından kamu binalarına yönelik 'intikam eylemi' hazırlığındayken gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ŞAFAK VAKİT OPERASYON

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından intikam almak için eylem yapacağı öne sürülen 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı çıkarılan 7 kişiye yönelik 7 Aralık günü şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı zanlıların evlerine kapıları koçbaşlarıyla kırılıp girildi. Yapılan baskınlarda A.Ç, İ.G, İ.B, S.Ö, G.K, İ.K. ve Ö.S. gözaltına alındı.

EVLERİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca, dijital malzeme ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in Eylül ayında yakalanıp, tutuklanmasının ardından 'intikam eylemi' planı yaptıkları, hedeflerinde ise valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, adliye ve siyasi parti binaları olduğu ortaya çıktı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A. Ç, İ.B, G. K. ve Ö. S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İ.G, S.Ö. ile İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.