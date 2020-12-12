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İranlı milletvekiline tepki ve kınama

Dünya Azerbaycanlıları kongresi başkanı Dr.Asif Kurban, bazı İranlı siyasetçilerin ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 12.12.2020 17:41 ABONE OL
İranlı milletvekiline tepki ve kınama
Dünya Azerbaycanlıları kongresi Başkanı Dr.Asif Kurban; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde okuduğu Bahtiyar Vahapzade'nin "Topraktan pay olmaz" şiiri için İranlı yöneticilerin yanlış beyanlarını kınadığını söyledi.
Dr. Kurban; "Bölgede adalet zafer kazandı, Azerbaycan hakkı olan tarihi topraklarına kavuştu. Bölgede Adalet için yoğun çaba sarf eden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yanlış beyanda bulunan İranlı yöneticileri şiddetle kınıyorum. O yöneticilere şunu hatırlatıyorum: İslam, hak ve adalet anlayışı üzerinde yükselen bir dindir." dedi.
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İranlı milletvekiline tepki ve kınama
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