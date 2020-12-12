KADEM: Toplum olarak lanetlemeliyiz

CHP'de yaşanan tecavüz ve taciz iddialarıyla ilgili bir açıklama da Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) geldi. KADEM'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "CHP'de yaşanan cinsel taciz vakalarına karşı takınılan tavır adeta suça ortak olmaktır. Bu gibi vakalarda her zamanki tavrımızı mezkur olayda da gösterdik. Mağdurla temasa geçerek, kendisine desteğimizi belirttik. İdeolojiden bağımsız her yerde karşımıza çıkabilen bu gibi vakaları ve tacizcileri tüm toplum olarak açıkça lanetlemeliyiz" denildi.