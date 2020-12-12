Pişkinlikte son nokta

Parti içinde ortaya çıkan taciz ve tecavüz skandallarına şimdiye kadar kör ve sağır kalan CHP, örtbas girişimini bir adım ileriye taşıyıp yaşananların sorumlusu olarak AK Parti'yi gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM'de bu hafta başlayan bütçe görüşmelerinde söz alarak, "Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.