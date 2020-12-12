Resulayn şehitlerine son görev

BarışPınarı Harekâtı bölgesi kapsamındaki Suriye'nin Resulayn ilçesinde önceki gün yol kontrol noktasına terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar, dün düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Yüzbaşı Yasin Kurt'un naaşı önce Antalya'daki baba evine getirildi ve helallik alındı. Anne Ömrüye, baba Rıza, kız kardeşi Gonca ve diğer kardeşi Topçu Yüzbaşı Ali Kurt, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin yanında gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kız kardeşinin, "Canım abim bizi bırakıp gitme" diyerek son bakışı görenleri ağlattı. Şehit Kurt'un naaşı Uncalı Mezarlığı'ndaki askeri şehitlikte toprağa verildi. Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar için ise Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Sariye ve babası Adem Anar ile yakınları taziyeleri kabul etti. Namazın ardından cenaze arabasına konulan şehidin naaşı, Elvanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.