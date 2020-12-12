Sabırsız bebekten araba koltuğunda 'Merhaba'

İstanbul Sancaktepe'de hastane girişine kadar gelen hamile bir kadın, sancılara daha fazla dayanamayınca araç içerisinde doğum yaptı. Hekimlerin aracın başına gelerek hamile kadına doğum yaptırdığı o anlar ise çevredekiler tarafından anbean kaydedildi sosyal medya da büyük beğeni aldı. Sabırsız bebek dünyaya işte böyle "merhaba" dedi.



İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde, 10 Aralık Perşembe sabahı yaşanan olay iddiaya şöyle gerçekleşti: Hamile kadın doğum sancılarının başlaması üzerine, eşiyle beraber arabalarına binerek Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola koyuldu. Hamile kadın hastanenin önüne kadar gelmelerine rağmen artan sancıları sebebiyle araçtan inemeyince, hekimler olaya el koydu.

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı | Video



ARAÇTA DOĞUM YAPTI



Hamile kadının hastane önünde doğum sancısı çektiğini öğrenen hekimler, acil servisten dışarı çıkarak kadının bulunduğu araca doğru yöneldi. Bebeğin doğmak üzere olduğunun anlaşılması üzerine, olay yerinde hazırlığa başladı. Artan sancıları sebebiyle araçtan çıkamayan kadının doğumunu gerçekleştiren hekimlerin o anları çevrede bulunan bir kişi tarafından kayda alındı. Görüntülerde hekimlerin doğan bebeği kucaklarına aldığı ve hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlar görülüyor.