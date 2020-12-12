Sağlık Bakanı Koca’dan CHP’li Emir’in iftiralarına yanıt: Kitleri 9.8 liradan aldık

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Kovid-19 kitleri ve e-nabız sisteminin bakan yardımcısıyla bağlantılı bir şirket tarafından yapıldığı yönündeki iftiralarına yanıt verdi. Bakan Koca özetle şunları söyledi:
KİTİ YERLİLEŞTİRDİK
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için 20 tane DSÖ sitesinde kabul edilebilirliği olan kit söz konusu, bunlardan birisi de Türkiye'de üretilen kit oldu. Bütün ülkeler hiçbir sertifika istemeden bu kite ulaşabilir duruma geldi. Kit konusunu ben bütçede komisyonda söylemiştim, biz bir kite 8.75 dolar vererek yurtdışından almaya başlamıştık. Erken dönemde DSÖ'nün onay verdiği kitten söz ediyorum erken dönemde bunu yerlileştirdik. Yerlileştirdiğimizde 32 liradan almaya başladık. Yurtdışından 8.75 dolardan alıyorduk. Devamında bir iki ay geçtiğinde yeni ruhsat alan uygunluk alan firmalar oldu, bunun üzerine biz bu firmalara kiti bize kaça vereceklerini sorduk. 8 dolardan aşağı veren olmadı. 12 tane yerli üretilen kit noktasına geldik. İhaleye çıktık, 6 firma ihaleye girdi, 6 firma ihaleye girince fiyatı 9.8 liraya düştü.
FİRMAYI ÇAĞIRDIK FİYATI DÜŞÜRDÜK
Bu kitten sonra daha önce bizim aldığımız 1.7 milyon kitten bahsediyorum. Firmayı çağırarak kitlerin fiyatını 9.8 liraya çekeceksiniz dedim. Peki devamında 9.8 liraya çekmek kamunun mantığına uygun mu ben bunu yaptım. Demin bu kürsüden 83 milyona hitaben dendi ki biz bu kiti gündeme getirdik, biz getirdikten sonra siz geriye dönük işlem yaptınız. Faturanın tarihi 16 temmuz, peki bu ihaleden kaç gün sonra 7-8 gün sonra, siz bunu 19 ağustosta, yani faturadan bir ay sonra söylemişsiniz, 83 milyon vatandaşımıza nasıl açıklayacaksınız. Neden araştırmıyorsunuz.
E-NABIZA ÖDEME YAPILMADI
E-nabız şirketi ile ilgili ortaya attığınız iddia ile ilgili olarak ise, e-nabız Türk Telekom tarafından nisan 2015 yılında yapıldı. Peki Türksat tarafından da 2016'dan itibaren de hizmet verilmeye devam ediyor. 2015'de e-nabız ilk defa kuruluyor, 2015'den bu yana 1 liralık alışveriş gösterebileceğiniz bir fatura var mı? Bu millete söyleyeceğiniz sözünüz var mı, yazık değil mi? Bakın pandemi dönemindeyiz 83 milyon bir ve beraber olmak zorundayız.