Salgın dönemi bütçe harcamaları açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde önemli açıklamalar yaptı:Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları, immün plazma tedavisi de dahil olmak üzere geri ödeme listesine aldık. Bütün genel sağlık sigortası kapsamında yaptığımız ödemeler şu ana kadar 4.4 milyar lirayı aşmış durumda.(Kovid-19'un sağlık çalışanları için 'meslek hastalığı' olması yönündeki talep) Eğer çalışan işçi 4A statüsündeyse bu meslek hastalığı kapsamında oluyor. Memursa da vazife malullüğü kapsamında oluyor. Var olmayan bir sorunu konuşuyoruz.3.5 milyonun üzerindeki çalışanımıza 23 milyar TL'yi aşkın kısa çalışma ödemesi yaptık.