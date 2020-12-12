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’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 12.12.2020 16:36 ABONE OL
Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla İlimiz Cizre ilçesinde YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12.12.2020 günü yapılan operasyonda; 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir."

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Şırnak’ta terör operasyonu: 6 gözaltı
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