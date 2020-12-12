Son dakika! AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan İranlı siyasetçilere tepki: Pusulalarını kaybetmişler...

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'dan yaptığı açıklamalar şu şekilde:

ÇİRKİN DİLİ KINIYORUZ

Bazı İranlı siyasetçilerin Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı çirkin dili kınıyoruz. Bu İranlı siyasetçiler İran'ı her zaman dost ve kardeş ülke olarak gören Cumhurbaşkanımızla, İran'ın düşmanlarını birbirine karıştıracak kadar pusulalarını kaybetmişler.

CUMHURBAŞKANIMIZ KARDEŞ İRAN'A YAPILAN HAKSIZLIKLARA HER ZAMAN KARŞI ÇIKMIŞTIR

İran'ın karşı karşıya kaldığı yaptırımlar ve dayatmalar karşısında herkes susarken, sesini yükselten sadece Cumhurbaşkanımız olmuştur. Cumhurbaşkanımız kardeş İran'a yapılan haksızlıklara her zaman karşı çıkmıştır.

KENDİ ÜLKELERİNİN DÜŞMANLARINI SEVİNDİRİYORLAR

Haddini aşan İranlı siyasetçiler Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken saygılı olmalıdır. İran'ın zor zamanlardaki dostu Cumhurbaşkanımıza saldıranlar, kendi ülkelerinin düşmanlarını sevindiriyorlar.

Unutmasınlar, nükleer çalışmalar konusunda İran halkı haksızlığa uğrarken bu haksızlığa karşı İran'la anlaşmaya imza atan sadece Cumhurbaşkanımız ve Brezilya devlet başkanıydı. Haksızlık karşısında susmayan Cumhurbaşkanımıza saldıranlar İran düşmanlarını sevindiriyorlar.

KENDİ ZİHİNİYET ÇARPIKLIKLARINI SERGİLEMİŞ OLUYORLAR

Gün, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarmalarına sevindiğimiz, sevinenlerle de yan yana durduğumuz, gündür. Bundan rahatsız olanlar kendi zihiniyet çarpıklıklarını sergilemiş oluyorlar.

İRANLI SİYASETÇİLER SAYGILI OLMALIDIR

Cumhurbaşkanımız kardeş İran'ın zor zamanlardaki dostudur. Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken haddini aşan İranlı siyasetçiler saygılı olmalıdır. Cumhurbaşkanımıza saldıranlar kendi ülkelerinin en büyük dostuna saldıran ve düşmanlarını sevindiren durumuna düşüyorlar.

ERMENİSTAN İŞGALİNE KARŞI AZERBAYCAN'LA BERABERİZ

Cumhurbaşkanımız haklının yanında yer almaya ve haksızlık karşısında susmamaya devam ediyor. Ermenistan işgaline karşı Azerbaycan'la beraberiz. Haksızlıklara karşı kardeş İran'ın hakkını korumaya da devam edeceğiz.