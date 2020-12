Son dakika | Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açtı: Sürücülere büyük kolaylık sağlayacak

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Manisa-Akhisar çevre yolunun açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, "Eser bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim siyasetimiz ülkeye eser kazandırma siyasetidir. Son nefesimize kadar ülkemize ve milletimize hizmet aşkıyla devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa - Akhisar Çevreyolu açılış töreninde önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

BİZİM SİYASETİMİZ ÜLKEYE ESER KAZANDIRMA SİYASETİDİR

Daha önce tamamlanan kısımları peyderpey açılan çevre yolumuzun son 4,3 kilometrelik kısmıyla birlikte tamamını bugün resmen hizmete alıyoruz. Ülkemizin bölünmüş yol uzunluğunu 81 vilayetinin tamamını kuşatacak şekilde 27 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Bizim için en büyük sevinç ve gurur kaynağı, milletimize hizmet edecek eserlerin, yatırımların açılışlarını yapmaktır.

Eser bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim siyasetimiz ülkeye eser kazandırma siyasetidir. Son nefesimize kadar ülkemize ve milletimize hizmet aşkıyla devam edeceğiz.

YATIRIM DÜŞMANLIĞINA ANLAM VERMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır.

CHP'nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır. Ülkemizi daha büyük projelerle, eserlerle, yatırımlarla buluşturmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

ÜLKEMİZİ HEDEFLERİNDEN KOPARMAYI BAŞARAMADILAR

Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar, bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar. Ülkemizi hedeflerinden koparmayı başaramadılar. İstiklalimizi ve istikbalimizi koruyacak güce, dirayete, kararlılığa sahibiz.

AB'YE TEPKİ: DOĞRU BULMUYORUM

Türkiye-AB ilişkileri 1-2 ülkenin ayak oyunlarına esir edilmemelidir. İyi niyetimize rağmen gösterilen tutumu doğru bulmuyorum. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rumları tarafından kasıtlı olarak içine çekildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır.

İŞTE MANİSA-AKSİHAR ÇEVRE YOLU