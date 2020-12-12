Bakanlık son dakika duyurdu: 60 yıl sonra Türkiye'ye getirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından eserin uçakla yurda getirilişinin fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Doğduğu topraklara hasret 60 yılın ardından Kybele, nihayet TR uçağı ile Türkiye'de...Bu toprakların mirasına bir bir sahip çıkmaya devam edeceğiz." denildi