Son dakika: DEAŞ'ın alçak planı ortaya çıktı! 'İntikam eylemi' hazırlığı yaparken yakalanmışlardı...

HEDEFLERİNDE KAMU BİNALARI VARMIŞ

Emniyette sorguya alınan şüphelilerin, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in Eylül ayında yakalanıp, tutuklanmasının ardından 'intikam eylemi' planı yaptıkları, hedeflerinde ise valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, adliye ve siyasi parti binaları olduğu ortaya çıktı.