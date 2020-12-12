Son dakika: Dev operasyonda 116 şüpheli tutuklandı!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 50 ilde 295'i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı ve en yüksek gözaltı sayısı içeren operasyon oldu. Gözaltına alınan 278 şüphelinin İzmir TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona erdi. İşlemleri tamamlanıp tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 234 şüpheliden 116'sı tutuklandı. 118 şüpheli ise kuvvetli şüphe bulunmakla birlikte adli kontrol tedbirinin yeterli görülmesi ve diğer nedenlerle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

60'I İTİRAFÇI OLDU

Hakimlikten serbest kalan bu isimler arasında faydasız itirafta bulunan 19 şüpheli de yer aldı. 41'inin etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde verdikleri faydalı ifadeler sonucunda emniyetten serbest kaldığı, 2'sinin değişen delil durumu, 1'inin hakkında aynı suçlamayla işlem yapılmasından dolayı serbest bırakıldığı öğrenildi.

3'Ü HALEN YURT DIŞINDA

Gözaltı listesinde bulunan 10 şüphelinin Covid-19 pozitif olduğu, 2'si hakkında diğer sağlık nedenleri, 2'si hakkında operasyondan hemen önce işlem görmeleri nedeniyle gözaltı kararları iptal edildi. 12 şüphelinin firari durumda olduğu öğrenilirken, firarilerden 3'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

13 AYRI OPERASYONDA 1728 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren günümüze kadar yapılan operasyonun bilançosu da belli oldu. 1 seneyi aşan süre zarfında 13 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Koronavirüs nedeniyle Mart ve Haziran ayları hariç gerçekleştirilen operasyonlarda toplam bin 728 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Bin 311'i muvazzaf 401'i muvazzaf olmayan asker şahıs, 16'sı ise darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi oldu.

792'Sİ TUTUKLANDI 755'İ İTİRAFÇI OLDU

Operasyonlar çerçevesinde 792 şüpheli tutuklanırken, 236 şüpheli faydalı itirafçı olması nedeniyle emniyetten serbest kaldı. 519 şüpheli ise tutuklamaya sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri'nce ilk kez hakim önünde itirafçı olarak adli kontrolle serbest kaldı. Böylece toplam itirafçı sayısı 755 oldu.

118 FİRARİ BULUNUYOR

32 şüpheli ise sonradan değişen delil ve sağlık durumları gibi nedenlerle emniyetten serbest kalırken, 43 şüphelinin operasyonlardan önceki tarihlerde haklarında işlem yapıldığı veya Covid-19 tedavisi ile diğer sağlık nedenleri nedeniyle gözaltı talimatları iptal edildi. Toplamda 118 şüphelinin ise firari durumda olduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.