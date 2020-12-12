Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler...

Son dakika haberi: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" dedi.
5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/ZShlD7yM5E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 12, 2020