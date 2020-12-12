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haberi: Terör örgütü 'ya ağır darbe! Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler...

haberi: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 'lı hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

AA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 16:24 Son Güncelleme: 12.12.2020 16:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler...

Son dakika haberi: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" dedi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler...
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