Son dakika haberi: Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler...

Son dakika haberi: TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" dedi.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek!" ifadelerini kullandı.