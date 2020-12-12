Bakan Selçuk son dakika açıkladı: Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika haberler... Koronavirüsün etkisini artırması ile yüzyüze eğitime yıl sonuna kadar ara verilmişti. Okullar Ocak'ta açılacak mı sorusu tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilenlere canlı yayında cevap verdi. İşte detaylar...
MEB'da okullarla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim 4 ocakta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okullardaki son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:
DEĞERLENDİRME YAPILIYOR
Bu değerlendirmeyi ilgili kurumlarla yapıyoruz. Anasınıfından lise sona kadar her bir öğrencimizi günlük olarak takip edebiliyoruz. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirilecek. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Sadece sayılarla ilgili de değil toplumsal davranışla ilgili farklı parametrelerle ilgili. Sadece vaka sayısına bakarak okulların açılıp açılmamasına karar verilmiyor.
4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açılması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.
YARIYIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI, SINAVLAR NASIL OLACAK?
Yarıyıl tatilini öne almak senaryolar arasında bulunuyor.
Salgının seyrine bağlı olarak gruplara ayırarak sınavlar yapılabilir. Ya da iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz 22 Ocak'ta çocukların eline basılı karne vermek istiyoruz. En az bir sınavı yüz yüze yapmak istiyoruz.
ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?
Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor.
SON DAKİKA! 500 BİN TABLET PROJESİ
150 bin tablet dağıtıldı, Ocak'ta 500 bin hedefi var. Dağıtılan tabletlerle internet desteği de veriliyor.
EBA'YA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIR MI?
Mart ayından bu yana sadece bir kere sıkıntı yaşandı.
ANA OKULU VE KREŞLER İÇİN HAFTAYA DEĞERLENDİRME YAPILACAK
Anaokulu ve kreşlerin durumuna ilişkin bir değerlendirme, önümüzdeki hafta Kabine toplantısında değerlendirilecek.
LGS VE YKS MÜFREDATI
EBA'nın içeriği gelişti, şu an yeterince kaynak var. Müfredatın tümünden sorumlu olmak bize gelen tavsiyeler arasında. Bu karar bürokratik değil, eğitimcilerin ortak görüşü.
ÖNÜMÜZDEKİ 2 YIL İÇİN TELAFİ EĞİTİMİ PLANI
Bizim nisan, mayıs aylarında telafi eğitimimiz oldu. Önümüzdeki 2 yıl için bir telafi eğitim planımız var.
ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?
İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığında değil.Son dakika haberi: Bu hafta uygulanacak yasaklar açıklandı Son dakika haberi: Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan corona virüs aşısı açıklaması: Türkiye'de olsaydım...