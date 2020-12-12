Son dakika: ‘Tövbe’ çetesine şafak baskını! Torbacılarını dövüp tövbe ettirmişler

Ankara'da esnafı tehdit ederek haraç isteyen, işyerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü üyelerinin daha önce yanlarında torbacılık yapan bir uyuşturucu tacirini bölgelerinde uyuşturucu sattıklarını öğrenip işkenceyle tövbe ettirdikleri ortaya çıktı.



Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri şuç örgütü üyelerine şafak operasyonuyla darbe indirdi. Yenimahalle ilçesi Demetevler bölgesinde esnaftan tehditle haraç toplayan suç çetesinin olduğunu belirleyen polis soruşturma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takipte suç örgütü üyelerinin, esnafı tehdit ederek haraç istediği, vermeyenlerin iş yerlerini kurşunladığını sapladı.





ESKİ TORBACILARINI İŞKENCE EDEREK TÖVBE ETTİRDİLER



Suç örgütü üyelerinin, gelir elde etmek için kumarhane işlettiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Daha önce örgüt üyelerine çalışan uyuşturucu satıcısı Ş.K.'nın örgütten ayrıldıktan sonra uyuşturucu satmaya devam ettiğini öğrenen örgüt üyeleri Ş.K.'yı Ovacık bölgesinde boş bir araziye götürüp, işkence yaptığı ortaya çıktı. Yapılan işkencenin görüntülerinin de cep telefonu ile kaydedildiği belirlendi. Örgüt lideri D.A.'nın da yer aldığı görüntülerde işkenceye maruz kalan Ş.K.'ya zanlıların "Bir daha uyuşturucu satacak mısın? Çocukları zehirleyecek misin ?" soruları yönelttiği, Ş.K.'nın ise "Dövmeyin tövbe" dediği görüldü. Ayrıca Ş.K.'ya örgüt üyelerinin taşla öldüresiye vurduğu daha sonra da otomobilin bagajına koyduğu belirtildi.



17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



15 kişinin şikayetçi olduğu, liderliğini D.A., yöneticiliğini D. K. ve M.G. adlı kişilerin yaptığı suç örgütüne yönelik şafak vakti Gasp Büro Amirliği ekipler eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 şüpheliye yönelik 20 adrese yapılan baskında 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birisi, polis baskını sırasında yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki evin balkonundan atlayarak kaçtı.



TABANCA VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 2 pompalı tüfek, 10 kilogram esrar, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan reçetesiz ilaç, çok sayıda kesici ve delici alet ile 2 telsiz ele geçirildi.



İŞYERİNİ KURŞULADIKLARI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI



SABAH'ın takip ettiği çete üyelerine ait baskında zanlıların haraç almak istedikleri bir işyerini kurşunladıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde marketin önüne gelen motosikletli iki çete üyesi tabanca ile işyerine ateş açıyor. Marketteki çocuğun korkup tezgahın altına girdiği, diğer işyeri çalışanlarının da panikle kendilerini marketin içine attığı görüntülere yansıdı. Polisin, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürüyor.