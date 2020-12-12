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haberi: Evinde korkunç halde bulundu! Ünlü etti...

haberine göre; ünlü operatör , Göktürk'teki evinde kanlar içinde bulundu. İncelemelerde Abacıoğlu'nun sol bileğini kestiği görüldü. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 12.12.2020 07:25 Son Güncelleme: 12.12.2020 07:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Evinde korkunç halde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu intihar etti...

Doktorluk mesleği yanında İşletmecilik yapan Tuğrul Abacıoğlu, 65 yaşındaydı. Operatör Doktor Tuğrul Abacıoğlu'nun kendi adıyla bir de Sağlık merkezi vardı. İddiaya göre bugün öğle saatlerinde Abacıoğlu Göktürkteki evinde ölü bulundu. Mutfak bıçağıyla sol bileğini düz şekilde kesen Abacıoğlu'nun cansız bedenini ulaşıldı.

SOL BİLEĞİNİ KESTİ İDDİASI

Ev çalışanlarının polise ihbar vermesi üzerine olayla ilgili inceleme yapıldı. İlk yapılan incelemede Abacıoğlu'nun intihar ettiği üzerinde duruldu.

Çünkü iddiaya göre bıçak üzerinde doktorun sağ el parmak izi tespit edildi. Abacıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi: Evinde korkunç halde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu intihar etti...
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