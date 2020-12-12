Son dakika: Yunanistan'ın darbedip, ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Göçmenler, Sahil Güvenlik botu ile Didim Limanı'na çıkarıldı. Göçmenlerin, Bulamaç Adası'nda 2 gün boyunca mahsur kaldıkları, Yunanistan unsurlarınca ada üzerinde yakalanarak kadın ve çocuklar ayrı, erkekler ayrı olmak üzere iki grup halinde Yunan Sahil Güvenlik gemisine bindirildikleri öğrenildi. Ayrıca, erkeklerin darp edilerek gemide tutulduğu, kadın ve çocukların ise can salı içinde Türk karasularına sürüklenmeye terk edildiği öğrenildi.