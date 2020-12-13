Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün? Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Haftanın ilk günüyle beraber kabine toplantısı için araştırmalar da hız kazandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son dönemde vakalarda çok ciddi bir artış yaşanırken bu kapsamda birçok tedbir kararları alınıyor. Şimdilerde ise milyonlarca kişi salgına karşı yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği sorusunun yanıtı için toplantı sonrası yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte konuya dair tüm detaylar…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN? BAKANLAR KURULU KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Salgının ilk günlerinden bu yana salgına karşı alınan tedbir kararları bakanlar kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belli oluyor. Geçtiğimiz toplantıda bilindiği üzere 20 yaş altı, 65 yaş üstü, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi birçok konuda kısıtlamalar yapılacağı ifade edilmişti. Sabah saatlerinden itibaren Kabine toplantısı ne zaman? Sorusu yanıt aramaya başladı…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor.
Bu haftaki Kabine Toplantısı'nın tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Toplantıyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili önemli kararların alındığı Kabine Toplantısı sonrası, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları duyurmuştu;
Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda hafta içi her gün saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabah saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir. Yani cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.
Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.
Anasınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
Cenaze namazları yakınları dâhil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikâhlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her alışveriş merkezi ve semt pazarı için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını tek tek belirleyecektir. Ayrıca alışveriş merkezlerine girişte HES Kodu uygulamasına geçilecektir.