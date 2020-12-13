Bulgaristan Türklerine seslendi: Daima yanınızdayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Türkleri'nin oluşturduğu siyasi parti Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin kurultayına video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında özetle şunları söyledi: Salgının en kritik döneminde sağladığımız tıbbi yardım ve destek ile komşumuz Bulgaristan'ın yanında olduk. Koronavirüs salgınında yakınlarını kaybeden soydaşlarımıza ve Bulgar komşularımıza taziyelerimi sunuyorum. Bulgaristan demokrasisinde kendine önemli bir yer edinen Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin daha kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla yoluna devam edeceğine inanıyorum. Türkiye olarak bizler de Bulgaristan'la aramızdaki iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik ilişkisi temelinde sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bulgaristan'daki tüm soydaşlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.