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Çok ağır kayıplar verdik

PKK elebaşı Karayılan, örgüt radyosuna konuştu: Zor bir süreç geçirdik. Kayıplarımızın çok olduğu bir yıl oldu. Botan ve Dersim saha komutanlarımızı bile koruyamadık

Özgür CEBE Özgür CEBE
Giriş Tarihi: 13.12.2020 ABONE OL
Çok ağır kayıplar verdik
PKK'NIN elebaşından Murat Karayılan terör örgütünün yurtdışından yayın yapan bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın 2020 yılında adeta bozguna uğradığı bir yıl olduğu itirafında bulundu. Teröristbaşı şu itirafları yaptı:

YETERSIZ KALDIK
Şüphesiz kural ve kaidelerin uygulanmasında yetersiz kaldık. Bu durumdan Türk devleti istifade etti ve hak etmediğimiz ciddi kayıplar verdik. Özellikle Pençe Kaplan harekâtının yürütüldüğü Haftanin bölgesi ile Serhat (Ağrı, Van, Kars, Ardahan) bölgesinde yetersiz kaldık.
Haftanin'den Tunceli'ye kadar kapsamlı ciddi imha operasyonları oldu. Bu yıla genel olarak baktığımızda nitelik olarak çok ağır kayıplar verdik. Özellikle Botan ve Dersim saha komutanlarımızı koruyamadık. Bu bizim için büyük bir eksikliktir. Halen tarzımızın zayıf olduğunu görüyorum.

KATILIM OLMADI
(Hendek eylemleri) O mahallelerde polisle çatışan güçlerimizin yanında hiç kimse kalmadı. Bir başlarına bırakıldılar. Dışarıdan kitlesel sahip çıkışlar ve genel bir katılım olmadı.
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Çok ağır kayıplar verdik
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