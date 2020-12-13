PKK'NIN elebaşından Murat Karayılan terör örgütünün yurtdışından yayın yapan bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, PKK'nın 2020 yılında adeta bozguna uğradığı bir yıl olduğu itirafında bulundu. Teröristbaşı şu itirafları yaptı:Şüphesiz kural ve kaidelerin uygulanmasında yetersiz kaldık. Bu durumdan Türk devleti istifade etti ve hak etmediğimiz ciddi kayıplar verdik. Özellikle Pençe Kaplan harekâtının yürütüldüğü Haftanin bölgesi ile Serhat (Ağrı, Van, Kars, Ardahan) bölgesinde yetersiz kaldık.Haftanin'den Tunceli'ye kadar kapsamlı ciddi imha operasyonları oldu. Bu yıla genel olarak baktığımızda nitelik olarak çok ağır kayıplar verdik. Özellikle Botan ve Dersim saha komutanlarımızı koruyamadık. Bu bizim için büyük bir eksikliktir. Halen tarzımızın zayıf olduğunu görüyorum.(Hendek eylemleri) O mahallelerde polisle çatışan güçlerimizin yanında hiç kimse kalmadı. Bir başlarına bırakıldılar. Dışarıdan kitlesel sahip çıkışlar ve genel bir katılım olmadı.