Dev operasyonda 116 şüpheli tutuklandı

İzmirCumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 50 ilde 295'i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu operasyon FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı ve en yüksek gözaltı sayısını içeren operasyon oldu. Gözaltına alınan 278 şüphelinin İzmir TEM Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sona erdi. İşlemleri tamamlanıp tutuklama talebiyle İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 234 şüpheliden 116'sı tutuklandı. 118 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüphelinin firari durumda olduğu öğrenilirken, firarilerden 3'ünün yurt dışında bulunduğu tespit edildi. 19 Kasım 2019 tarihinden itibaren günümüze kadar yapılan operasyonun bilançosu da belli oldu. 1 seneyi aşan süre zarfında 13 ayrı operasyonda bin 728 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Operasyonlar çerçevesinde 792 şüpheli tutuklanırken, 236 şüpheli itirafçı oldu.