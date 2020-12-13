Erdoğan, Bakü’deki konuşmasında akıllı güç üslubuyla ders verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretinde, Bakü'ye giden Türkiye heyetinde yer alan Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar da vardı. Karabağlı bir ailenin kızı olarak Zafer Geçidi Töreni'nde gurur ve mutluluğu birarada yaşayan Attar, SABAH'a tarihi günü ve Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı değerlendirdi:Sayın Erdoğan Bakü Zafer Şöleni'ndeki muhteşem nutkunda bir millet iki devlet arasındaki duygu bağlarının özeti ile birlikte gerçek politik bakış açısıyla geleceğe yönelik stratejik hedeflerin açıklamasını yaptı. Bölgede oyun kurucu bir devletin güçlü ve akıllı lideri olarak siyasi tarih açısından ileride hakkında konuşulacak, çok irdelenecek mükemmel bir konuşmaydı. Erdoğan'ın akıllı güç üslubuna ağırlık verdiği Bakü konuşmasının tam da Batılı devletlerin Türkiye ile Azerbaycan başta olmakla bölgenin diğer ülkeleri olan Rusya ve İran'a da yönelik hard power (sert güç) yöntemini kullanarak salvolar savurduğu bir döneme denk gelmesi tesadüf değil. Uluslararası ilişkilerden anlayan herkes yumuşak yahut akıllı gücün asıl amacının çekim gücü olduğunu bilir. Dolayısıyla Erdoğan'ın ders niteliğindeki Bakü konuşması, birlikte iki güçlü devlet olma hedefine yönelik ustaca gerçekleştirilen bölgesel süper güç öngörüsünün yansımasıdır. AB Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı çıkmamasında Erdoğan'ın Bakü konuşmasının ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum.