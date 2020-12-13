Erdoğan: Müslümanlar sorunlarını birlikte çözmeli

Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu sorunların konuşulacağı Uluslararası İslam Dünyası Konferansı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) ev sahipliğinde gerçekleşti. 18 Aralık'a kadar sürecek konferans, Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olan yönetişim ve siyasi otorite meselesine odaklanacak. Kovid-19 önlemleri sebebiyle konferans online olarak yapıldı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, sempozyumun birinci oturumunda yaptığı konuşmada, Müslümanların sorunlarının birlikte tespit edilmesi ve çözülmesinin önemli olduğunu söyledi. Bu açıdan Türkiye İlim Yayma Vakfı'nın 1951'deki kuruluşundan bu yana önemli hizmetler verdiğini anlatan Erdoğan, "İlim Yayma Vakfı, okullarında ve yurtlarında 1973'den bugüne 15 binden fazla öğrenciye destek sağladı. Ayrıca yüksek okullarda 50 binden fazla öğrenciye burs verdi. İlim Yayma Cemiyeti de tüm Türkiye'de 180 kurum ve 160 yurt ile hizmete devam ediyor" dedi. İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da sempozyumun önemine dikkati çekerek, "Müslüman dünyasındaki önemli ve derin sorunlarından bahsedeceğiz. Çok tartışılan konuları hatta bazen derin ayrılıklara sebebiyet veren Müslüman dünyasında siyasi otorite ve yönetim gibi konular da tartışılacak. Tevhid, birlik fikrinin anlamı, 'halifeliğin gitmesi sonrası yaşanan travmadan nasıl kurtulabiliriz?' bunun çözümleri aranacak" ifadelerini kullandı. Hamad Bin Khalifah Universitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Emadeldin Shahin de konuşmasında sempozyumun dünyada birçok araştırmacıyı bir araya getirdiğini ve İslam dünyasının modern dünyada yaşadığı sorunların ele alınacağını söyledi.