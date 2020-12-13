İki Türk doktorun aşısına FDA’dan izin

ABD'de Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısına 'acil kullanım izni' veren ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), aşının gereken kriterleri sağladığını açıkladı. FDA açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Mevcut verilerin toplamı, Pfizer/BioNTech aşısının Kovid- 19'u önlemede etkili olabileceğine dair net kanıtlar sunuyor. Veriler ayrıca, bilinen ve potansiyel faydaların, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır bastığını destekliyor. Bu da aşının sağlıklı bireyler de dahil olmak üzere 16 yaş ve üstü milyonlarca insanda kullanımını desteklemektedir." DHA