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İki Türk doktorun aşısına ’dan izin

Giriş Tarihi: 13.12.2020 ABONE OL
İki Türk doktorun aşısına FDA’dan izin
ABD'de Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısına 'acil kullanım izni' veren ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), aşının gereken kriterleri sağladığını açıkladı. FDA açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Mevcut verilerin toplamı, Pfizer/BioNTech aşısının Kovid- 19'u önlemede etkili olabileceğine dair net kanıtlar sunuyor. Veriler ayrıca, bilinen ve potansiyel faydaların, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır bastığını destekliyor. Bu da aşının sağlıklı bireyler de dahil olmak üzere 16 yaş ve üstü milyonlarca insanda kullanımını desteklemektedir." DHA
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İki Türk doktorun aşısına FDA’dan izin
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