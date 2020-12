Korona bebeklerıne annelik yapıyorlar

Koronavirüsle savaşta İstanbul'daki en önemli adreslerden biri, Okmeydanı'daki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi. İstanbul'un koronavirüs pozitif hasta yükünü çeken hastanede Kadın Doğum Servisi'nde gebelik sürecinde virüse yakalanan anne adaylarının tedavileri sürüyor. Koronavirüse yakalanan gebeler, diğer hasta gebelerden ayrı bir bölümde izole bir şekilde tutuluyor. Koruyucu ekipman giyen sağlık çalışanları, gebe hastaların tedavisiyle yakından ilgileniyor. Koronavirüse yakalanan anne adayının sağlık durumuna göre sezaryenle ya da normal olarak doğumu gerçekleştiriliyor. Doğumhaneler ise yenidoğan sesleriyle yankılanıyor.Yenidoğanlar, sağlık kontrolleri ve testleri yapıldıktan sonra diğer bebeklerden ayrı olarak hazırlanan yenidoğan yoğun bakım servisine alınıyor. Anne ve bebeğin kavuşmasını hastalık süreci belirliyor. Anne ve bebeğin koronavirüs testlerinin negatif gelmesinin ardından anne, bebeğine kavuşuyor. Bu süre içinde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde tedavileri devam eden bebekleri hemşireler elleriyle besliyor, onlara ninniler söylüyor. Koronavirüs salgınının minik mağdurlarına anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, bebekler iyileşene kadar her şeyiyle ilgileniyor. Her bebek için ayrı bir tedavi uygulansa da günde 8 kez bebeğin yanına bakım için gidiliyor. Bebeğin alt ve vücut bakımı yapılıyor. Bebekler, her gün en az bir kere yıkanıyor. Damar yolları açılıyor. Bebeğin ailesi görüntülü aranıp bebeğin son hali gösteriliyor. Sağlık çalışanlarının artık tükendiğini ifade eden hastanenin yoğun bakım sorumlusu Erkan Ak şöyle konuştu: "Şu anda sürecin başındaki tedirginliğimiz, endişemiz, korkumuz ortadan kalktı ama sürecin uzaması ve sonunun belli olmaması bizi psikolojik ve fiziksel açıdan tükenmişliğe getirdi. Gün aşırı nöbetler, aynı hastalıkla uğraşmak, kendimizi korumaya çalışmak bizi çok zorlamaya başladı. İnsanlarımızın vurdumduymazlığı, kurallara uymaması, yasakların yeterli olmaması bizi umutsuzluğa sürüklüyor. Sağlık çalışanları olarak tükenmişlik sendromu yaşıyoruz. Yoğun bakım servisinde 71 Kovid-19 yatağımız var, neredeyse her gün 71 yatak da dolu. Gelen hastalar arasında da yaş sınırı yok. Yaşlılar hastalığı biraz ağır geçiriyor ama burada 20'li, 30'lu yaşlarda hastalarımız var. 30 tane hemşire arkadaşımız hepsi genç, onlar da bu hastalığa yakalandı. Gün içinde iki defa bakım yapıyoruz. Hastanın tüm vücudunu yıkıyoruz. Beslenmesi, psikolojik desteği tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buraya gelen hastaların çoğu hastalığı hafife aldığını söylüyor, siz hafife almayın. Şimdilik bize umut veren tek şey, aşı çalışmalarında belli bir mesafenin kaydedilmiş olması."Türkiye'de dün 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı. 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıkarken 222 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 5 bin 203 olarak kayda geçti. 20 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen hasta sayısı 1 milyon 581 bin 565'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım" değerlendirmesinde bulundu. ANKARABüyükşehırlerde günlük vaka sayısında önemli düşüşler başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vakaların İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 düştüğünü bildirdi. Hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükünün devam ettiğini belirten Koca, "Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72. Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız" dedi. ANKARA