Meclis’te HDP’den terör provokasyonu

TBMM Genel Kurulu'nda dün İçişleri, Sağlık ve Çevre bakanlıklarının bütçesi görüşülürken, HDP yine terör propagandası yaparak çalışmaları engelledi. HDP milletvekillerinin, Diyarbakır'da 2017'de Nevruz kutlamalarında Kemal Kurkut'un ölümüyle ilgili polisi suçlaması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz aldı. Bakan Soylu, Kurkut'un elinde bıçakla üstü çıplak şekilde çekilen fotoğrafını kürsüden göstererek "Polis, üstü çıplak vaziyette elinde bıçakla kalabalığa doğru koşan Kemal Kurkut'a 'dur' diyor. 'Ben kendimi patlatacağım' diyor, ifade bu. Güvenlik güçleri, kalabalığa ve topluluğa zarar vereceğini düşünerek etkisiz hale getiriyorlar ve hayatını kaybediyor. Kemal Kurkut'un orada topluluğun üzerine bıçakla giderken pantolonunun altında ne var bilmiyorlar. Dün biz Viranşehir ve Mardin sınırında 1,5 kilo patlayıcıyı pantolonunda saklayan teröristi etkisiz hale getirdik. Orada devlet HDP'nin mitingini korumak için gerekli tedbiri aldı, bu tedbiri alırız" dedi.