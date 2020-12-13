Mehmetçiğin Libya görevine 18 ay uzatma

Libya'daBM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) davetiyle ülkeye giden Mehmetçiğin görev süresi uzuyor. Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Görev süresi 2 Ocak 2021 yılında sona erecekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sunulan tezkerenin uzatma gerekçesi özetle şöyle açıklandı: "Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdit ve güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütleri tarafından Türkiye'nin Libya'daki menfaatlerine yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek, kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı milli güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak, Libya halkının ihtiyacı olan insani yardımları ulaştırmak, UMH tarafından talep edilen desteği sürdürmek, bu süreç sonrasında meydana gelebilecek gelişmeler istikametinde Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili bir şekilde korumak ve kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli ve dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak." ANKARA