SABAH haber yaptı, o tabela yerine takıldı

Antalya Çallı Kavşağı'nda 2016'da inşa edilen asma köprüye dönemin AK Partili Büyükşehir Belediyesi "15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köprüsü" adını vermişti. Karayolları ile ortaklaşa yapılan projenin adı şehitlere ithaf edildi. FETÖ'nün hain darbe girişimine karşı mücadele verirken şehit olan 251 kişinin adını simgeleyen tabelalar yolun iki tarafına konuldu. Ancak iki tabela da son seçimlerde CHP'li yönetimin göreve gelmesinin ardından kaldırıldı. Tabela, Çallı Kavşağı projesini tamamlayan AK Parti döneminde kavşak girişine konulmuş, son mahalli seçimlerde belediyenin CHP'ye geçmesinin ardından, gece yarısı operasyonuyla sessizce bulunduğu yerden kaldırılmıştı.Şehitlere tahammül edemeyen CHP'li belediyenin hadsizliğini SABAH, 29 Kasım'da gündeme getirerek kamuoyu ile paylaşmıştı. Haber sonrası gelen tepkilerin ardından ilk icraat olarak tabelayı kaldıran belediye yönetiminin, tabelaları eski yerine taktığı görüldü. 15 Temmuz şehidi polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın annesi ve aynı zamanda 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri, Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kılınç, tabelaların yerine takılmasına sevindiğini belirterek, "Buradaki tabela '15 Temmuz gecesini unutmayacağız ve unutturmayacağız' anlamında konulmuştu. Herkesin saygı duyması gerekiyor. Uzun süre yerine konulmaması bizi üzdü fakat şimdi mutluyuz" diye konuştu.