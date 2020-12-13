Bakan Koca'dan covid-19 yerli aşı çalışmaları için son dakika açıklaması! Faz 2 çalışması için tarih verdi

FAZ-2 ÇALIŞMASI 25 ARALIK'TA



"Birçok ülkede aşı çalışmaları yürütülmektedir. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan birisi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Faz-2 çalışması 25 Aralık'ta başlanacaktır.



Faz-2 için çalışmalara 3 gün önce başlandı. Kendi aşı çalışmalarımız bir yana dünyada etkisi ve güveni kanıtlanmış aşılara en erken sürede erişebilmenin gayreti içerisindeyiz. Yerli aşımızı da nisan ayında başarıyla yapabileceğimizi ümit ediyorum. Ekonomik yükünü dikkate alınmaksızın, güvenilirliği ve yetkisi kanıtlanmış ülkemiz şartlarına en doğru şekilde uygulanabilen aşılardan başlayarak alternatif aşıları temin etmek için yoğun bir çaba gösterdik. Geldiğimiz noktada aşı temini için sözleşmemizi imzaladık ve aşının teslimatını beklediğimizi paylaştık. Bu aşının depolanması ve dağıtımında lojistik imkanlarımız hazır durumdadır."