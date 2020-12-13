Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sesi titredi! İsimleri tek tek saydı

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Kovid-19 kitleri ve e-nabız sisteminin bakan yardımcısıyla bağlantılı bir şirket tarafından yapıldığı yönündeki iftiralarına yanıt verdi.
Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının adını anarken Sağlık Bakanı Koca'nın sesi titredi!
TEK TEK İSİMLERİNİ OKUDU
Koca, 130 bine yakın sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını belirterek, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının tek tek ismini okudu. Zaman zaman sesi titreyen ve gözleri dolan Bakan Koca, "Her bir hanemize bir yakınımızın acısı düştü. Bu vesileyle, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hocam Profesör Doktor Cemil Taşcıoğlu, Hocam Profesör Doktor Murat Dilmener, Hocam Profesör Doktor Feriha Öz, Hocam Profesör Doktor Asım Cenani artık aramızda değil. Dönem arkadaşım Doktor Yavuz Kalaycı aramızda değil, Profesör Doktor Refik Çaylan aramızda değil, Doktor Esat Ülkü aramızda değil, Doktor Mehmet Ulusoy, Doktor Engin Ünaldı, Diş Hekimi İrfan Yaylalı aramızda değil. 225 şehidimiz var; hepsine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Bakan Koca özetle şunları söyledi:
KİTİ YERLİLEŞTİRDİK
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye için 20 tane DSÖ sitesinde kabul edilebilirliği olan kit söz konusu, bunlardan birisi de Türkiye'de üretilen kit oldu. Bütün ülkeler hiçbir sertifika istemeden bu kite ulaşabilir duruma geldi. Kit konusunu ben bütçede komisyonda söylemiştim, biz bir kite 8.75 dolar vererek yurtdışından almaya başlamıştık. Erken dönemde DSÖ'nün onay verdiği kitten söz ediyorum erken dönemde bunu yerlileştirdik. Yerlileştirdiğimizde 32 liradan almaya başladık. Yurtdışından 8.75 dolardan alıyorduk. Devamında bir iki ay geçtiğinde yeni ruhsat alan uygunluk alan firmalar oldu, bunun üzerine biz bu firmalara kiti bize kaça vereceklerini sorduk. 8 dolardan aşağı veren olmadı. 12 tane yerli üretilen kit noktasına geldik. İhaleye çıktık, 6 firma ihaleye girdi, 6 firma ihaleye girince fiyatı 9.8 liraya düştü.
FİRMAYI ÇAĞIRDIK FİYATI DÜŞÜRDÜK
Bu kitten sonra daha önce bizim aldığımız 1.7 milyon kitten bahsediyorum. Firmayı çağırarak kitlerin fiyatını 9.8 liraya çekeceksiniz dedim. Peki devamında 9.8 liraya çekmek kamunun mantığına uygun mu ben bunu yaptım. Demin bu kürsüden 83 milyona hitaben dendi ki biz bu kiti gündeme getirdik, biz getirdikten sonra siz geriye dönük işlem yaptınız. Faturanın tarihi 16 temmuz, peki bu ihaleden kaç gün sonra 7-8 gün sonra, siz bunu 19 ağustosta, yani faturadan bir ay sonra söylemişsiniz, 83 milyon vatandaşımıza nasıl açıklayacaksınız. Neden araştırmıyorsunuz.
E-NABIZA ÖDEME YAPILMADI
E-nabız şirketi ile ilgili ortaya attığınız iddia ile ilgili olarak ise, e-nabız Türk Telekom tarafından nisan 2015 yılında yapıldı. Peki Türksat tarafından da 2016'dan itibaren de hizmet verilmeye devam ediyor. 2015'de e-nabız ilk defa kuruluyor, 2015'den bu yana 1 liralık alışveriş gösterebileceğiniz bir fatura var mı? Bu millete söyleyeceğiniz sözünüz var mı, yazık değil mi? Bakın pandemi dönemindeyiz 83 milyon bir ve beraber olmak zorundayız.