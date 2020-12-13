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Son dakika haberler: Kısıtlamalar etkisini gösterdi mi? İşte ilk sonuçlar

Dünyayı resmen kilitleyen ölümcül salgın ile mücadele sürüyor. Aşı uygulamalarının ve çeşitli kısıtlamaların sürdüğü dünyada salgın hala etkisini gösteriyor. Ülkemizde geçtiğimiz ay alınan kısıtlama kararları meyvesini vermeye başladı. Son dakika gelen haberde plato çizen vakaların aşağıya yöneldiği belirtildi. üyükşehirlerde poliklinik ve acil servislerin yükü azaldı. Aynı olumlu sonucun, önümüzdeki günlerde yoğun bakımlara da yansıması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 07:57 ABONE OL
Son dakika haberler: Kısıtlamalar etkisini gösterdi mi? İşte ilk sonuçlar

10 GÜNDE AZALMA GÖRÜLECEK

Pandemiyle mücadelede her hafta sonu cuma akşamları 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar 56 saat kesintisiz süren sokağa çıkma yasağının, 10 gün içinde toplumda vaka sayılarını azaltması öngörülüyor.

SON DAKİKA! POLİKLİNİK VE ACİLLERDE YÜK AZALDI

Son kısıtlama İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde poliklinik ve acil servislerdeki yükü azaltırken, aynı olumlu sonucun önümüzdeki günlerde yoğun bakımlara da yansıması bekleniyor. Ayrıca plato çizen vaka artış hızının da aşağı doğru yöneldiği belirlendi.

GÖZLE GÖRÜLÜR DÜŞÜŞ

Bununla birlikte tedbirlere "tam uyum" sağlandığında vaka sayıları ile bulaş kat sayısında gözle görülür bir düşme olacağı tahmin ediliyor. Sonuçların yeterli olmaması hâlinde, bölgesel kapatmalar gibi daha ağır tedbirler gündeme gelebilir.

EVDE KALIN ÇAĞRISINA DEVAM

Uzmanlar, vatandaşlara bu nedenle 'evde kalın' çağrılarını tekrarlıyor. Yetkililer kısıtlamaların sosyalleşmenin getirdiği hareketliliği azaltma amacı taşıdığına işaret ediyor. Alkol tüketiminin akşam saatlerinde artması da bu kısıtlamaların gerekçelerinden biri.

ALKOL TÜKETİMİ ÖNLEMLERİ GEVŞETİYOR

Bilim insanlarına göre, artan alkol tüketimi, bireysel önlemleri gevşetiyor. Uzmanlar, tüm bu tedbirlerin salgını tamamen durdurmayacağını, sadece bulaş hızının azalmasını sağlayacağını belirterek, "aşı" olmanın önemine dikkat çekiyor. (Türkiye)

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Son dakika haberler: Kısıtlamalar etkisini gösterdi mi? İşte ilk sonuçlar
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