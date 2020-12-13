Bakan Selçuk'tan son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

İmkan ve mümkün arasındaki ilişki ile alakalı. Gençlerin umutları bizim için çok değerli. İmkanlar el verdikçe daha çok atama için çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu aslında sadece Milli Eğitim Bakanlığında değil.

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