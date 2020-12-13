Son dakika... İşkenceci üsteğmene 35 yıl hapis şoku!

"BUNLARIN YAPTIKLARINI İNSAN İNSANA YAPMAZ"

Mağdur isimlerden eski askeri öğrenci Mustafa A., ise "Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşu (ÖSU) kampı sonrasında icra edilen intibak kampında bu eziyetleri ve işkenceleri yaptıranlardan bir tanesi de Burhan İspirli'ydi" diyerek İspirli'yi deşifre etti. Bir diğer isim olan Çağatay O. ise, "Bunların örgüt olarak yaptığını, hiçbir insan bir insana yapamaz tamamından şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.