Tatlıcı mirasında ölüm tehdidi! Şoke eden mektup ortaya çıktı!

Türkiye'nin 3 milyar dolarlık miras ile en büyük davası olan Tatlıcı ailesinde ikinci eş Nurten Tatlıcı hayatından endişe etmeye başladı. Tatlıcı şikayetinde merhum eşi Mehmet Salih Tatlıcı'nın vefat etmeden bir gün önce üvey oğlu hakkında 'Türkiye'yi terk edin' şeklinde uyarıda bulunduğunu da ama olayların bu noktaya kadar gelebileceğini asla düşünmediklerini belirtti.
Polis merkezindeki şikayetinde geçmişinde yaşadığı olayları ve başına gelenleri tek tek anlatan Nurten Tatlıcı, "Eğer başıma bir şey gelirse bunun tek sebebi Mehmet Tatlıcı'dır' dedi. 11 yıl önce vefat eden Mehmet Salih Tatlıcı'nın eşi olduğunu, Mehmet Tatlıcı'nın merhumun ilk eşinden olan oğlu olduğunu belirten Nurten Tatlıcı, "Mehmet Tatlıcı ile aramızda miras ihtilafından kaynaklanan 100'e yakın miras davası vardır. 11 yıldır süren bu miras davası, Türkiye'nin devam eden en büyük miras davasıdır" dedi.
BÜYÜK HARFLERLE UYARDI
Şüpheliler hakkında dava açılmasını isteyen Nurten Tatlıcı'ya göre 42 yıl aynı yastığa baş koyduğu merhum Mehmet Salih Tatlıcı, vefatından bir gün önce hastanedeyken Mehmet Tatlıcı konusunda eşi Nurten Tatlıcı'yı uyardı. Merhum Mehmet Salih Tatlıcı, son günlerinde artan rahatsızlığı ve solunum cihazına bağlı olması nedeniyle artık konuşamıyordu. Hastane odasında küçük bir yazı tahtası vardı. Merhum Mehmet Salih Tatlıcı bir şey söylemek istediğinde Nurten Tatlıcı bu yazı tahtasını rahmetlinin eline veriyordu. Merhum da söylemek istediklerini tahtaya yazıyordu. Merhumun vefatından bir gün önce durumu ağırlaşmıştı. Merhum yoğun bakımda iken yazı tahtasını istedi. Nurten Tatlıcı da tahtayı merhumun eline verdi. Merhum Mehmet Salih Tatlıcı büyük harflerle, 'MEHMET TATLICI DİKKAT!!!!' diye yazdı ve yanına ünlem işaretleri koydu. Bu yazının altına da 'UĞUR'U AL HEMEN TR'DEN GİDİN' diye yazdı. Mehmet Salih Tatlıcı bu yazıyı yazdıktan sonra gözlerini yumdu ve kendinden geçti. Hemşireler hemen müdahale etti. Ertesi güne kadar bilinçsiz şekilde yatan Mehmet Salih Tatlıcı'nın 22 Şubat 2009 günü akşam 17.20'de kalbi durdu ve son nefesini verdi. Merhumun son uyarısı, tahtadaki bu yazı oldu.
MERHUMUN YASINI TUTMASINA DAHİ İZİN VERMEDİ
Ne Nurten Tatlıcı ne de oğlu Uğur Tatlıcı, olayların bu noktaya kadar gelebileceğini asla düşünmemişti. Anne ve oğlu sonradan öğrendiler ki meğer Mehmet Tatlıcı, merhumun vefatından haftalar önce avukatlarına miras davalarının takibi için vekalet vermişti. Mehmet Tatlıcı üvey annesi Nurten Tatlıcı'ya merhumun yasını tutmasına dahi izin vermedi. Mehmet Tatlıcı merhumun vefatından birkaç gün sonra mahkeme heyeti ve avukatları ile birlikte yatak odalarına kadar girerek tespitler yaptırdı. Ardından peş peşe hem hukuk davaları açtı hem de üvey annesi ve üvey kardeşini taciz etmek ve kendi şartlarıyla masaya oturtmak için onlarca asılsız suç duyurularında bulundu. Nurten Tatlıcı sonunda can güvenliğinden endişe duymaya başladı.
TEHDİT MEKTUBUNDA ADIM ADIM TAKİP EDİLDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Nurten Tatlıcı en son merhumun mezarına gittiğinde mezarda bıçakla saplanmış, kendisinin ve oğlunun merhumun cenazesinde çekilen fotoğrafının altında, 'Daha çok ağlayacak! Bu miras kimseye yar olmayacak!' yazısıyla karşılamıştı. Bu olayla ilgili savcılık soruşturması halen devam ediyordu. Nurten Tatlıcı bıçaklı fotoğraf olayının ardından bu defa tehdit mektubu şoku yaşadı. Nurten Tatlıcı 10 Ekim 2020 günü bir tehdit mektubu buldu. Bu mektupta Nurten Tatlıcı'nın gün gün, saat saat nereye gittiği ve ne yaptıkları, adım adım takip edildikleri yazıyordu. Tehdit mektubuyla ilgili savcılığın ikinci soruşturması da ayrı yürütülüyordu. Yetmedi! Nurten Tatlıcı ve oğlu sosyal medyadan da tehdit edildi. İddiaya göre Mehmet Tatlıcı son zamanlarda twitter paylaşımları yaptırarak üvey annesi ve üvey kardeşini tehdit ediyordu.
BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BUNUN SEBEBİ MEHMET TATLICI'DIR
Nurten Tatlıcı, Küçükçekmece mahkemesini yetkili kılabilmek için sahte kira sözleşmesi sunduğu iddia edilen Mehmet Tatlıcı, Serap Durmuş ve Gökhan D.'den şikayetçi olduğunu belirtti. Nurten Tatlıcı şikayetinde, "Mehmet Tatlıcı ve Serap Durmuş yarın kim bilir neler yapabilir? Tüm bu yaşadıklarım Mehmet Tatlıcı'nın miras için her şeyi yapabileceğini gösteriyor. Hayatımdan ciddi endişe ediyorum. Benim ve oğlumun başına bir şey gelirse bunun sebebi Mehmet Tatlıcı'dır" dedi.