Yerli aşıda faz 2 çalışmaları 25 Aralık’ta

TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı yerli aşıda faz 2 çalışmalarının 25 Aralık'ta başlanacağını duyurdu, "Yerli aşımızı nisanda yapabileceğimizi umuyorum" dedi. Bakan Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in Kovid- 19 kitleri ve e-nabız sistemiyle ilgili iftiralarına da şu yanıtı verdi: "Biz bir kite 8.75 dolar vererek yurtdışından almaya başlamıştık. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) onay verdiği kiti erken dönemde yerlileştirdik. Yerlileştirdiğimizde 32 liradan almaya başladık. 12 tane yerli üretilen kit noktasına geldik. İhaleye çıktık, 6 firma ihaleye girdi. Firmayı çağırarak kitlerin fiyatını 9.8 liraya çekeceksiniz dedim, 9.8 liraya düştü. E-nabız ise Türk Telekom tarafından 2015'te yapıldı. 2015'ten bu yana e-nabız ile ilgili tek bir alışveriş olmamıştır. 1 liralık dahi fatura gösteremezsiniz."