İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, farklı suçlara karışmış bir suç örgütüne geçtiğimiz günlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; dört ruhsatsız silah, bir pompalı tüfek, çok sayıda mermi ile pompalı tüfek kartuşu, çete üyelerinin yağma eylemlerinde kullanmak amaçlı tedarik ettikleri değerlendirilen polis rozeti, polis-basın tanıtma kartları, askeri bir kamuflaj ve bir polis telsizi ele geçirildi.

23 kişilik suç örgütü çökertilmişti! Adliyeye sevk edildiler | Video

Silahlı Suç Örgütü Kurma, Yönetme, Yağma, Yağmaya Teşebbüs, Yağma Amaçlı Tehdit, Kasten Yaralama, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçlarına karıştıkları tespit edilen ve operasyonla gözaltına alınan 23 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin karıştıkları olaylar güvenlik kamera görüntülerine, operasyon anları ve baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalar ise polis kameralarına böyle yansıdı.