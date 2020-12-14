Bakan Pakdemirli, tarım politikalarındaki başarıyı anlattı: Tarımsal destekte rekor artış

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son 18 yılda tarımsal destek miktarında 12 katlık rekor artış" sağlandığını açıkladı.

Pakdemirli, bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"Reel rakamlarla Toplam 311 milyar lira hibe destek ödemesini yaptık.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile verdiğimiz desteklerde muazzam bir artış sağladık.

Son iki yılda desteklerimizi, yüzde 52 artışla, 22 Milyar Liraya çıkardık.

2018-2020 Aralık itibariyle toplamda 51,6 Milyar Lira destek ödemesi yaptık.

2021 yılında ise 22 Milyar Lira ve 2 Milyar Lira ilave yedek ödenekle birlikte üreticilerimize toplam 24 Milyar Lira tarımsal destek sağlamış olacağız inşallah.





ÜRETİCİ DOSTU POLİTİKA

Hayvancılık Destekleri kapsamda;

2020 Aralık itibariyle 7,4 Milyar Lira ödeme yaptık.

Son 2,5 yılda toplam 16,2 Milyar Lira destek ödedik.

2003-2020 döneminde Aralık itibariyle, günümüz rakamlarıyla toplam 74 Milyar Lira hayvancılık desteği ödedik.

Böylelikle hayvancılık desteklerinde de 60 kat artış sağlamış olduk. Su ürünleri yetiştiriciliğine bugüne kadar 1,6 Milyar Lira destek ödemesi yaptık. Üretici dostu politika ile üreticimizi korurken diğer taraftan tüketicimizi kolladık.

Son iki yılda;

Büyükbaş hayvan varlığımızı % 8 artırarak 18,6 milyona,

Küçükbaş hayvan varlığımızı % 20 artırarak 55,1 milyona çıkardık.

2020 yılı ilk altı ayında 2019 yılına göre,

büyükbaş hayvan varlığı %4,2 ve küçükbaş ise %13,6 oranında artmıştır.

Son iki yılda süt üretimini % 11, kırmızı et üretimini % 7 artırdık.

Ülkemizde yıllık 600-700 Bin Ton civarında su ürünleri üretilirken,

Son iki yılda %33 artışla 837 bin ton üretim gerçekleşmiştir.

2002 yılında 97 milyon ton olan bitkisel üretimimizi,

2018 yılında %18 artışla 115 milyon tona ve

2020 yılında ise %8 artışla 124 milyon tona çıkardık.

Sertifikalı tohum üretimimiz, bugün 8 kat artışla, 1 milyon 143 bin tona çıkmıştır.

2002 yılında 17 Milyon Dolar olan tohum ihracatımız,

2019 yılında 9 kat artışla 155 Milyon Dolara yükselmiştir.

2,4 Milyon gıda denetimi yapılmış olup,

sürecinde de kontrolleri artırdık.

Sağlıksız gıda üreten, gıdada taklit veya tağşiş yapan gıda firmaları

kamuoyuna ifşa ediyoruz.

2012 – 2020 Aralık arasında değişik dönemlerde;

26 kez kamuoyuna açıklama yapılmıştır.

2020 yılında 5 kez taklit-tağşiş yapan firmalar kamuoyuna duyurulmuştur.

2020 yılında orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde;

27 su atar helikopter, 2 amfibik uçak, 1 insansız hava aracı,

6 idari helikopter olmak üzere toplam 2 bin 597 adet taşıt kullanıyoruz.

Ülkemizde askeri amaçlar dışında ilk kez orman yangınlarıyla mücadele için

İHA'ları kullanmaya başladık."