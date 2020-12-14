Başkan esnafını pas geçti

Çanakkale Belediyesi, 2020 yılında adeta kendi esnafına yüz çevirdi. 2020 yılını başında Belediye'nin açtığı temizlik ihalesinden yemek ihalesine, törenler de kullanılacak olan çelenklerden, itfaiye erlerinin yiyeceği yemeğe kadar toplam tutarı 1 milyonu aşan bir çok ihale şehir dışındaki firmalara verildi. Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan yerel esnafa destek olunması çağrısı yaparken, esnaf duruma tepki gösterdi.

1 MİLYONU AŞIYOR

Çanakkale Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayımlanan ihale sonuç dosyaları, esnafla Belediye'yi karşı karşıya getirdi. Resmi sitede yayımlanan ihale sonuçlarına göre Belediyenin açtığı birçok ihaleyi Çanakkale dışındaki firmaların kazanması "Başkan kendi esnafını pas geçti" yorumlarına neden oldu. Belediye'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye personeline kahvaltı ve iki öğün yemek alım işi 130 bin 333 Türk lirası bedelle Ankara'daki bir firmaya verilirken; mezarlık, şehitlik bakım ve onarım hizmet alım işi ise 380 bin 724 Türk lirası ile Şanlıurfa merkezli bir firmaya verildi.

ÇELENK VE ÇİÇEKLER TOKAT TURHAL'DAN

Yine 2020 yılında idare tarafından bildirilecek olan adreslere çiçek ve çelenk teslim işi ihalesini 109 bin 977 Türk lirası bedelle merkezi Tokat Turhal'da görülen bir firma kazanırken, evde temizlik hizmeti alım ihalesini 69 bin 300 Türk lirası ile İstanbul Beylikdüzü'ne kayıtlı bir şirket kazandı.

ESNAF TEPKİLİ

Toplam tutarı 1 milyonu aşan ihaleleri Çanakkale dışından firmaların kazanmasına ise esnaf tepki gösterdi. "Yemek yapacak, mezar temizleyecek, çiçek verecek esnaf Çanakkale'de yok mu?" diyerek duruma tepki gösteren bazı esnaflar, "Pandemi sürecinde dışarıya çıkıp esnaftan sadece kahve alıp destek çağrısı yapan başkan, iş belediyeye gelince Çanakkale esnafını yeterli görmüyor olmalı. Başkan önce şehrine sahip çıkmalı. Kahveyi Çanakkale esnafından içip, parayı dışarıya akıtmamalı. Belki bazı ihalelere katılma şartlarına uymuyor olabiliriz ama bu süreç te bazı müsamahalar gösterilebilir diye düşünüyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

BAŞKAN YEREL ESNAF DESTEKLENMELİ

Pandemi sürecinde üniversitelerinde kapanmasıyla yerel esnafın zorluklar yaşadığını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ünal Özcan, "Kendi sermayesi ile iş yeri açan, istihdam sağlayan, vergisini sosyal güvenlik primini, kirasını, elektrik, doğalgaz, su, kredi, işçi ücretlerini kendi kazandığı gelirle ödeyen kazandığını yine kedi şehrine harcayan esnafımıza destek bekliyoruz" dedi.