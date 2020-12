CHP’li Özgür Özel algı oluşturmanın peşine düştü, tepki yağdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen takipsizlik kararı verilmiş, sonra takipsizlik kaldırmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianamede, 'Suçu ve suçluyu övme' ve 'Suç işlemeye tahrik' suçlarından 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

ÖZGÜR ÖZEL YİNE ALGI PEŞİNDE

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise algı oluşturmak adına "İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, 5 maaşlı bir bürokratın kanuna uyması için gösterdiği hassasiyet nedeniyle yargılanmak isteniyor, kabul etmiyoruz. Bu iddianame, yargının talimatla hareket ettiğinin kanıtıdır. Haklıyız,vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"YALAN SÖYLEMEKTEN VAZGEÇMİYORSUNUZ"

Gazeteci İdris Kardaş ise CHP'li Özgür Özel'e tepki gösterdi. Kardaş, "Burada yazdıklarınızdaki tek doğru şey Canan Kaftancıoğlu'nun il başkanı olduğudur. Gerisi hep yalan. Vazgeçmiyorsunuz doğru, ama yalan söylemekten vazgeçmiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"YALANLARINI, PROVOKASYON VE TACİZLERİNİ ÖRTEMİYORLAR."

Kardaş sözlerine şöyle devam etti: "2 gündür CHP milletvekilleri aynı cümleleri kullanarak aynı metni paylaşarak aynı görselle aynı anda Fahrettin Altun'a saldırıyorlar. Zincirlerinden boşanmış troller gibi. Böyle organize saldırganlık görülmüş şey değil. Ama yalanlarını, provokasyon ve tacizlerini örtemiyorlar."

"GÜNLÜK YALAN LİMİTİNİZ DOLMUŞTUR, YARIN TEKRAR DENEYİNİZ"

Özgür Özel'in paylaşımına vatandaşlarda yorumlar yazdı. Ali Yiğit, "Hala algı ve iftira beşindesiniz" derken, İlhami Kılıç, "Sen alışkınsın herhalde evinin fotoğraflarının gizlice çektirilmesine" diye tepki gösterdi.





Mustafa Aras isimli vatandaş ise "Günlük yalan limitiniz dolmuştur, yarın tekrar deneyiniz" diye yazdı.

Mehmet İmrek ise "Yargının talimat aldığını ve talimatla hareket ettiğini hadi ispatlayın. Müddei, iddiasını ispatla mükelleftir" derken, Pınar ismindeki vatandaş ise "Doğru bilinen yalanları söylerken de utanma yok! Helal olsun size" dedi.

"SİZLERİN KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ!"

Selim Taş ise CHP'li Özel'e "Hem suçlu hem güçlü. 5 maaş sizin chp li belediyelerde oluyor... Hatta maaşlı çalışmayanlar vardı... Oo hangisini anlatsak... At babam at..." diye tepki gösterdi.



Halil Gazi isimli sosyal medya kullanıcısı, "Yaptığınız şerefsizliğe bile kulp bulabiliyorsunuz" diye yorumladı.

Bayram Ali isimli kullanıcı, "Murat Ongun'a 3 maaş verip onların üstünü kapatmak için 1 maaş alan Fahrettin Altun'a iki ýüzlüce saldırıyorsunuz. Tabi ki yıkmak için her şeyi yapıyorsunuz. Zamanında FETÖ de yapmak istemişti ama yapamadı. Sizlerin kime hizmet ettiği belli! İçinizdeki kopan yalanları hortumları, tecavüz olaylarını Fahrettin Altun'a attığınız yalanla mı kapatacaksınız? Özgür Özel artık eski Türkiye yok! Elbet çıkacak gerçek yüzünüz!" dedi.

"TECAVÜZ OLAYLARINI UNUTTURACAĞINIZI ZANNEDİYORSANIZ YANILIYORSUNUZ"

Adil Küçük ismindeki vatandaş ise "5 maaş aldığı yalanlandığı halde bu yalanı temcit pilavı gibi her gün ısıtıp ısıtıp getirdiğine göre İBB Başkanına suikast yalanı, Kılıçdaroğlu'nun "dinleniyorum" yalanı ve partinizde birçok teşkilatta ortaya çıkan tecavüz olaylarını unutturacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz" dedi.



Mine Özer, "Bu milletin sizden nedir çektiği çile yahu. Yalan dolan iftira...Pess" ifadelerini kullandı.



Adnan Saruhan: soru sorarak "Özgür bey beş maaş aldığını ispat edebilir misiniz? Defalarca yalan olduğunu söylediler siz de bir kere olsun aha belgesi deyin var mı, belgeniz… İddia eden iddiasını ispatla mükelleftir. Bu isnatlar CHP içindeki taciz ve tecavüz olaylarını unutturamaz" tepkisini ortaya koydu.





Gökhan Özkan ise "Kanun ve hukuku gözeterek hareket eden il başkanınız ve sizler yüce Türk adaletine elinizde bilgi belge varsa neden götürmüyorsunuz. Götürmediniz. Bu laflar beyhudedir. Yüce Türk adaleti gerekeni yapacaktır" diye yazdı.

Serap Gökalp ise temennisini "Keşke Canan Kaftancıoğlu'nu savunacağınıza partinizdeki tacize uğrayan kadınları savunsaydınız Özgür bey" diyerek dile getirdi.