Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'dan CHP'li İmamoğlu'na eleştiri! Yapabildiği tek şey...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gerçekleştirdiği Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy Tramvay Hattı Araç Sürüş Testi'nin 20 ay önce yapıldığını açıkladı.





"20 AY SONRA YENİDEN TEST SÜRÜŞÜNÜ YAPABİLMEK"

Mehmet Tevfik Göksu; "Bugünkü İBB yönetiminin yapabildiği tek şey. 19 Mart 2019'da test sürüşünü yaptığımız Eminönü, Eyüpsultan, Alibeyköy tramvay hattının 20 ay sonra yeniden test sürüşünü yapabilmek. Takdir İstanbulluların..." dedi.





MEVLÜT UYSAL, 19 MART 2019 TARİHİNDE EMİNÖNÜ – ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI'NDA ARAÇ TEST SÜRÜŞÜNÜ BAŞLATMIŞTI

AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mevlüt Uysal, 19 Mart 2019 tarihinde Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı'nda araç test sürüşünü başlatmıştı.

Mevlüt Uysal, Türkiye'de bir ilke imza atarak hattı yerden besleme enerjiyle çalıştırdıklarını, hizmet verecek tramvayın araçlarının da yerli ve milli olduğunu söylemişti.

Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı'nda tarihe ve Eyüpsultan Hz'ne saygı için titreşimi önleyici özel bir sistem kullanıldı.





İŞTE O HABER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde 19 Mart 2019 tarihinde Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı'nda araç test sürüşünün yapıldığını gösteren haber şöyle:

https://www.ibb.istanbul/News/Detail/35297

"Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda araç test sürüşleri İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal tarafından başlatıldı.

Balat sahilinde gerçekleştirilen törene İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, AK Parti Fatih Belediye Başkanı Adayı Ergün Turan, AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ile İBB genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, diğer bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, sabah Mecidiyeköy-Mahmutbey Sürücüsüz Metro Hattı'nın araç test sürüşünün gerçekleştirildiğini, şimdi de 14 istasyonlu 10,1 kilometrelik Eminönü –Alibeyköy Tramvay Hattı'nda araç test sürüşünün gerçekleştirileceğini hatırlatarak, şunları ifade etti:





'Haliç bataklığa dönüşmüşken Sayın Cumhurbaşkanımız 1994 yılında belediye başkanı olduktan sonra Haliç'imizi kurtardı. Altın Boynuz'u İstanbul'a geri kazandırdı. Biz de bu güzel Haliç'in kenarından Fatih ve Eyüp ilçelerini boydan boya dolaşacak bu raylı sistem hattımızı inşa ederek, Haliç'in güzelliğine bir güzellik daha katmış olduk. Tarihi Yarımada'da bulunan bu hat üzerinde tarih var, güzellik var, manevi değeri yüksek Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri var. Bu hat sadece bir ulaşım aksı değil, İstanbul'a gezmeye gelenler için de bir kolaylık olacak. Yani bu hat, İstanbul'a turistik amaçlı gelenlerin bu tarihi yerleri daha rahat ve konforlu görmesi adına bir fırsat sunmuş olacak. Hattın bu nedenle de önemli olduğunu düşünüyoruz.'

"TÜRKİYE'DE 2 AYRI İLKE İMZA ATILAN RAYLI SİSTEM HATTI"

Hafif raylı sistem olan bu hattın özelliklerinden birinin hattın enerjisini havadan değil, yerden besleme olarak alması olduğunun altını çizen Başkan Mevlüt Uysal, 'Yani tarihi alanlardan geçerken görüntü kirliliği oluşturmama adına hiçbir direk yok. Türkiye'de ilk defa böyle bir raylı sistem hattı inşa edildi. Hattın bir başka özelliği de çalışacak olan tramvay araçlarının yerli ve mili olması. Türkiye'de Bursa şehrinde imal edilen araçları kullanıyoruz' dedi.

Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Unkapanı Köprüsü geçişinde kavşak çalışması yapılacağı için hattın Unkapanı – Eminönü arasının inşaatına başlanamadığını belirten Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Oradaki 2 istasyonumuz daha sonraya tehir edildi. Yapılacak Unkapanı Kavşağı kapsamında alttan geçen karayolunun yanında bir de raylı sistem hattı yapılarak burası yeniden düzenlenmiş olacak. Test sürüşleri bittiğinde ilk etapta 8,8 kilometrelik Unkapanı Köprüsü – Alibeyköy arasındaki kısım hizmete başlayacak. Bu hat açıldığında Unkapanı – Eminönü arasındaki çalışma da tamamlanacak ve hat inşallah yakın zamanda Eminönü – Alibeyköy arasında çalışmaya başlayacak.'

Uysal, 153 milyon Euro'ya mal olacak Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Eminönü'nde Kabataş – Bağcılar Tramvayı ve Şehir Hatları ile Alibeyköy'de ise araç test sürüşüne başlanan Mecidiyeköy – Mahmutbey Metrosu ile entegre olacağını söyledi.Hattın büyük bölümünde rayların döşendiğini, kalan kısımlardaki ray döşeme çalışmalarının devam ettiğini belirten Uysal, bundan sonra test sürüşleriyle ray döşeme çalışmalarının birlikte devam edeceğini kaydetti.

"EYÜPSULTAN HZ.'NE SAYGI İÇİN GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM EN AZA İNDİRİLDİ"

Mevlüt Uysal, Eyüpsultan Hazretleri'nin kabrinin yakınından geçen hatta, saygı için rayların altına titreşimi önleyici sistem uygulayarak trenin sebep olduğu gürültü ve titreşimi en aza indirdiklerini söyledi. Uysal, bu teknolojinin vatandaşların seyahat konforu arttırdığına da dikkat çekti.

Uysal, 'İnanıyorum ki test sürüşleri kısa zamanda bitecek ve Eminönü – Alibeyköy Tramvayı'nın Unkapanı – Alibeyköy arası hizmete girecek. Bu hatta emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Hattımız Eyüp ve Fatih ilçeleri ile İstanbul'umuza hayırlı olsun' dedi.

RAYLI SİSTEM UZUNLUĞU 261 KM'YE ÇIKACAK

İstanbul'da geçen hafta hizmete giren 63 kilometrelik Halkalı – Gebze Hafif Raylı Sistem Hattı ile işleyen raylı sistem uzunluğunun 233 kilometreye çıktığını hatırlatan Mevlüt Uysal, 18 kilometrelik Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı ve 10,1 kilometrelik Eminönü – Alibeyköy Tramvay Hattı'ndaki test sürüşlerinin tamamlanmasıyla İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 261 kilometreye ulaşacağını müjdeledi.

İSTANBUL RAYLI SİSTEMLERDE DÜNYA İLE YARIŞMAYA DEVAM EDECEK

Uysal, 'Test sürüşlerini yaptığımız bu hatlar dahil olmak üzere İstanbul'da 222 kilometre raylı sistem inşaatı devam ediyor. Bu raylı sistem hatlarıyla birlikte İstanbul raylı sistemlerde dünya şehirleriyle yarışma iddiasına devam edecek' ifadelerini kullandı.

Günlük 114 bin yolcu kapasitesine sahip olacak tramvay hattı Eminönü – Eyüpsultan arasını 15 dakikaya indirecek. Ayrıca, Tarihi Yarımada'yı İstanbul'un yolcu transfer merkezlerinden biri olan Alibeyköy Cep Otogarı'na bağlayacak (Eminönü – Alibeyköy Cep Otogarı 35 dakika).Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinden geçen tramvay güzergahı, iş yerleri ile tarihi ve turistik çekim merkezlerini de entegre edecek. Şu anda 2 tren ile test çalışmaları başlayan tramvay hattına her ay 2 araç indirilerek tren sayısı 30'a tamamlanacak.

İstasyonlar: Eminönü, Küçükpazar, Cibali, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane, Eyüpsultan Teleferik, Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Silahtarağa Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Alibeyköy Merkez, Alibeyköy Metro, Alibeyköy Otogarı.Entegrasyonlar

Eminönü İstasyonu'nda Kabataş – Bağcılar Tramvayı ve Şehir Hatları

Küçükpazar İstasyonu'nda Hacıosman – Yenikapı Metrosu

Ayvansaray İstasyonu'nda Beylikdüzü – Söğütlüçeşme Metrobüsü

Eyüp – Teleferik İstasyonu'nda Eyüp – Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı

Alibeyköy İstasyonu'nda Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı

Alibeyköy Cep Otogarı İstasyonu'nda Seyrantepe – Alibeyköy Metrosu

Planlanan Bayrampaşa – Eyüpsultan Tramvay Hattı ile Feshane İstasyonu'nda

Planlanan Kazlıçeşme – Söğütlüçeşme Metro Hattı ile Silahtarağa İstasyonu'nda

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