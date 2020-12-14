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Eski F-16 pilotu tutuklandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 14.12.2020 ABONE OL
Eski F-16 pilotu tutuklandı
Adana'da terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda görevli F-16 savaş uçağı pilotu yüzbaşı Ramazan Ö. (33) ile birlikte dershane öğretmeni Sabri I.'yı (45) yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan yüzbaşı tutuklandı. Şüphelilerin örgüt imamlarıyla iletişim kurduğu, önceki yıllarda FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yaptığı, Gülen'in Bank Asya'ya "para yatırın" talimatından sonra 5 bin lira yatırdığını tespit edildi. Pilot Yüzbaşı Ramazan Ö. tutuklanırken, öğretmen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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Eski F-16 pilotu tutuklandı
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