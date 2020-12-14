Eyüpsultan’da kimsesizler otele yerleştirildi

Eyüpsultan Kaymakamlığı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşları ilçedeki otellere yerleştirdi. 15 kişiyi tek kişilik odalarda misafir ettiklerini söyleyen ve onları tek tek ziyaret eden Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "Kovid-19 önlemleri başta olmak üzere vatandaşların bütün ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

İstanbul Valiliği koordinesinde, kaymakamlıklar ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla geçen yıl ilk kez uygulanmaya başlanan çalışma, bu sene yeni tip koronavirüs salgını koşullarına uygun olarak 39 ilçede devam ettiriliyor. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise, bir otelde kalan evsiz vatandaşları ziyaret ederek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu otelde 15 vatandaşın misafir edildiğini belirten Kara, kalacak yere ihtiyacı olan herkese ulaşmayı amaçladıklarını söyledi. 2 yıldır bu uygulamayı yaptıklarını ve pandemi dolayısıyla vatandaşları tek kişilik odalarda misafir ettiklerini dile getiren Kara, bu süreçte vatandaşların barınma, yiyecek, giyim noktasında ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

"15 VATANDAŞIMIZI OTELLERİMİZDE MİSAFİR EDİYORUZ"



Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, 2 yıldır bu hizmeti verdiklerini, evsiz kalan, sokakta kalan vatandaşlarımızı otellere yerleştirdiklerini belirterek şöyle konuştu: "Her biri tek kişilik odaya olmak üzere yerleştiriyoruz. İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya'nın koordinatörlüğünde emri ve talimatları ile bizler de Eyüpsultan'da evsiz kaldığı tespit edilen şu an 15 vatandaşımızı aldık, otelimizde misafir ediyoruz. Kendilerinin kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri veriliyor. Çay, kahve ihtiyaçları karşılanıyor. Kendilerinin bütün sağlık tetkikleri, muayeneleri yapıldıktan sonra otele getiriliyor. Aynı zamanda da ilgili arkadaşlarımız sorunları hakkında incelemede bulunuyor. Giysileri gibi diğer ihtiyaçları da karşılanıyor. Bu arada belediyemiz ve imaretimiz yemek ihtiyaçlarını karşılıyor. Diğer taraftan Kızılay'ın etkin yardımlarını tespit konusunda görüyoruz. Vatandaşlarımızın tespiti konusunda emniyetimiz her an sokakta kalan vatandaşımız varsa günün her saatinde özellikle gece yarısı onları tespit edip onları otelimize davet edip misafir kalmalarını sağlıyoruz."



Sokakta kalan vatandaşların her zaman kaymakamlığa başvurabileceklerini söyleyen Kaymakam Kara, "Biz 2 yıldır bu uygulamayı yapıyorduk bütün vilayet olarak ama bu pandemi dolayısıyla otellerimizde tek kişilik odalarda kendilerini misafir ediyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı çeken vatandaşımız varsa veya böyle bir vatandaşımızı gören bir kişi varsa lütfen ihbarlarını yapsın ve başvuruda bulunsun" dedi.