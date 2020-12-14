Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: PKK’nın yakıp yıktığı spor tesislerini bir bir yeniden inşa ettik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hakkari'nin dağlarında inşa ettikleri kayak merkezleri, Şırnak'ın nehirlerinde yapılan rafting turnuvaları, terör örgütlerinin bombardımanından arınan Sarıkamış'ın telesiyejlerinin bugün dünyanın değişik ülkelerinden gelen pek çok sporcuyu ağırladığını ifade etti.Kasapoğlu, Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada öğrenci yurtlarının pandemi döneminde sadece gençlerin değil bütün milletin yuvası olduğunu ispat ettiğini bildirdi. Kasapoğlu, "81 ilimizdeki 293 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen 100 bin 410 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık.20 ilimizde 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurdumuzu ise, ihtiyaç halinde Sosyal İzolasyon Ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı kullanımına verdik" dedi. Kasapoğlu, devlet yurtlarında 2002'den 2020'ye kadar 2 milyon 293 bin 506 öğrenci barındığını, KYK öğrenci bursu vermeye başladığı 2004 yılından bugüne kadar, toplam 1 milyon 894 bin 795 gencimiz devlet bursuyla okuduğunu dile getirdi. Öğrenci yurtlarında 18 yılda yüzde 284 kapasite artışı olduğunu belirtti.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yaptıkları yatırımlardan bahseden Kasapoğlu, Hakkari'nin dağlarında inşa ettikleri kayak merkezleri, Şırnak'ın nehirlerinde yapılan rafting turnuvaları, terör örgütlerinin bombardımanından arınan Sarıkamış'ın telesiyejlerinin bugün dünyanın değişik ülkelerinden gelen pek çok sporcuyu ağırladığını vurguladı. Kasapoğlu, "Terör örgütü bu ülkenin insanına ihanet ettiği gibi, o cennet topraklara da ihanetin en büyüğünü gerçekleştirmiş. Onların yıkmalarına, yakmalarına rağmen o tesisleri bir bir inşa ettik. Onları yeniledik. Bu şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak sporcularımızı yetiştiriyoruz" şeklinde konuştu.