İBB'den suya 4'inci kez zam talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi su zammı ile meclise geldi. İBB Aralık ayı ilk oturumu Kovid-19 tedbirleri kapsamında İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Avrasya Gösteri Merkezi'nde toplandı. Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nun gündeme geldiği toplantıda İBB yönetimi su tarifelerine tekrar zam yapılması talebinde bulundu.

İBB yönetimi yeni talebi ile 1 buçuk yılda 4'üncü zam talebiyle meclise geldi. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 35 zam yapılmasını istedi. Yeni zam talebine göre konutlarda kullanılan 0-15 metreküpe kadar olan su kullanımı için uygulanan 4,50 liralık tarife yüzde 35 artışla 5,63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan kullanımda 6,76 lira olan tarife ise yine yüzde 35 artışla 8,45 lira olarak düzenlendi.





İş yerleri için uygulanan 12.10 liralık tarife ise 15.13 lira olarak belirlendi. İBB'nin suya istediği ortalama yüzde 35 zam ile de yetinmeyip 2021 yılında her ay hesaplanan TÜFE oranına göre her ay su fiyatının zamlanmasını talep ettiği öğrenildi. Buna göre 2021 yılında su fiyatları her ay zamlanarak vatandaşa yansıtılacak. Bunun yanında da su bedeli ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeline yüzde 35 oranında zam öngören teklif de yapıldı.

MAYIS'A ERTELENMİŞTİ

İBB Meclisi'nde Kasım ayında tarife komisyonun aldığı karar ile zam kararı Mayıs ayında görüşülmek üzere komisyona iade edildi. Komisyon görüşünde İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarifeleri dünyamızın ve ülkemizin içinde bulunduğu küresel salgından dolayı insanların en temel ihtiyacı olan suya erişimine engel olmamak ve aynı zamanda Temmuz 2020'de de zam yapılmış olmasını da dikkate alarak İSKİ Yönetim Kurulu'nun su bedeli ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeline yüzde 35 oranında zam öngören teklifin Mayis 2021'de görüşülmek üzere iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür" denildi.

İBB AK Parti Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, yaptığı açıklamada "İBB Başkanın yaptığı İSKİ tarafından teklif edilen yıllık yaklaşık yüzde 35 (yüzde 25 ve enflasyon farkı) oranındaki su zammını, yeniden görüşülmek üzere komisyona iade ediyoruz" ifadelerini kullandı.