AK Parti İBB Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı ve İBB Meclis Üyesi Sıddık Özgenç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerden önce ihtiyaç sahiplerine yardım edileceğini vadettiği halde pandemi döneminde çeşitli bahaneler öne sürerek yardımları kestiğini ifade etti.

İBB Başkanı İmamoğlu, yoksullara yardım edeceğini vadetmişti, yardımları kesti

YOKSULLARA YARDIM EDECEĞİNİ VADETMİŞTİ, YARDIMLARI KESTİ

Özgenç, "1994 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fakir ve muhtaçların evsiz barksızların yegane sığınağı ve yardımcısı ola gelmiştir. Son dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin fakir ve muhtaçlara evsiz barksızlara hatta engelli vatandaşlarımıza dair yardımcıların durdurulduğuna dair şikâyetler artmıştır. Oysa seçimlerden önceki propaganda faaliyetlerinde şimdiki sayın belediye başkanı yoksullara yardım edeceğini vadetmiş, bu vaatlerle seçilmişti. Şimdi ise bu yardımların kesilmesi vakasıyla karşı karşıya kalınmıştır" ifadelerini kullandı.

ÇEŞİTLİ BAHANELERLE ÖNE SÜRÜLDÜ

AK Parti İBB Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanı Özgenç, sözlerine şu şekilde devam etti: "Pandemi döneminde biz meclis olarak sosyal hizmetler bütçesinin genel bütçenin yüzde 3'ünü geçemez maddesini değiştirerek, sosyal hizmetler bütçesini genel bütçenin yüzde 15'ine çıkarttık. Bu sayede pandemi döneminde daha fazla insana yardım yapılma imkânını sağladık. Her fırsatta merkezi hükümetin yardımlarını az bulan yönetimin, İstanbul halkının bu hizmetten yararlanmasını özellikle içinden geçtiğimiz pandemi döneminde çeşitli bahaneler ile kesilmesini anlamış değiliz."