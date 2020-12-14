İBB zabıtasından akılalmaz uygulama! Kilidi kırıp içeriye girdiler

Başakşehirli annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesi için tasarlanan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi'ne bağlı anne-çocuk etkinlik sınıfı, İBB'nin zabıta ekipleri tarafından basıldı.

10 zabıta kamyoneti ve özel araçlarla merkeze gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, anne-çocuk sınıfına ait kapı kilidini kırarak içeri girdi. Başakşehir Belediyesi personeli ise merkeze gelince karşılarında İBB'li zabıtaları gördü. Başakşehir Belediyesi personeline binadan çıkmaları yönünde telkinlerde bulunan zabıta ekipleri, açıkça hukuku gasp etti.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ!"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 12 Mart 2020 tarihi kararıyla Başakşehir Belediyesi'ne tahsis edilen alan, Başakşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün girişimleriyle anne ve çocukların birlikte keyifli vakit geçirmesi için bir merkeze dönüştürülecek.

Başakşehir Belediyesi'nin bu doğrultuda bir süredir çalışma yaptığını anlatan Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Melik, "İçerideki tadilata bakıldığında merkezin anne ve çocuklarla ilgili bir alana dönüştüğü açıkça görülüyor. Söz konusu alanla ilgili İBB 2 kez yürütmeyi durdurmak için ilgili mercilere başvurdu, her iki başvuru da olumsuz sonuçlandı. Biz, mahkeme kararlarını dikkate alarak, bina içlerinde tadilata başladık. Burayı Başakşehirli anne ve yavrularımızın hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız" diye konuştu.

KİLİDİ KIRARAK İÇERİ GİRDİLER

İBB zabıtalarının kapı kilidini kırarak içeri girdiğini aktaran Melik, "İlgili müdürlüğümüz sabah geldiğinde içeride İBB'nin zabıtaları ve daire başkanıyla karşılaştı. Biz de ilgili hukukçularımızla bölgeye geldik. Gelişmeleri emniyete bildirdik. İBB'nin buradaki işgaline son verdik. Burası Başakşehir Belediyesi'nin uhdesinde olan bir yer. Herhangi bir yargı kararı olmadan hiçbir müdahale yapılamaz. Faaliyetlerimize aynen devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

POLİSE DİRENDİLER

Olayın ardından emniyet güçlerinin binanın boşaltılması yönündeki çağrısına Başakşehir Belediyesi personelinin derhal olumlu karşılık verirken, İBB Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin dışarı çıkmak istememesi büyük tepki çekti. Başkan Yardımcısı Melik, "Yapılan hukuksuz bir işgal. Her konuda demokrasiden dem vuran arkadaşlar hukuksuzluk içindeler. İki kamu kurumunu karşı karşıya getirmeye kimsenin lüksü yok. Eğer arkadaşlar buraya gelecekse ilgili müdürleri daire başkanları, ilgili arkadaşları arar. 'Böyle bir talimat aldık, biz oraya mevcut durumu kontrol için geleceğiz' diye bilgi verirler ve geldiklerinde bizim arkadaşlarımız da onları karşılar. Böyle bir durum yok, gelip kilidi kırıp işgal durumuna girmişler" ifadelerini kullandı.

HUKUK GEÇİT VERMEDİ

İBB zabıta ekiplerinin akıl almaz uygulamasının, herhangi bir yasal dayanağı da bulunmuyor. Zira İBB yönetimi, İBB Meclis kararını iptal ettirmek için yaptığı başvurulara olumlu yanıt almazken, üst mahkemeye yapılan yürütmeyi durdurmaya ilişkin talep de olumlu yanıt bulmadı.

BAŞAKŞEHİR ANNE ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZİ

Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerinin işgal girişiminde bulunduğu Anne Çocuk Etkinlik Merkezi, anne ve çocukların birlikte vakit geçirmesi için tasarlandı.

Anne-çocuk etkinlik saatlerinin yanı sıra eğitimleriyle de Başakşehirlilerin büyük beğenisi toplayan sınıf konsepti, ilçe genelindeki tüm bilgievlerinde bulunuyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adını taşıyan bilgievi bünyesindeki merkezde, aynı anda 4 anne ve 4 çocuk eğitim alacak.

Birçok farklı eğitim metodu uzman eğitmenler tarafından anne ve çocuklara aktarılıyor. Özellikle annelerin kendilerine zaman ayırması için tasarlanan ve özel alanıyla da dikkat çeken sınıflar, Başakşehirli kadınlara toplantı ve etkinlik düzenleme imkânı da sunuyor.