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’da terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı

’da ve başta olmak üzere 7 ilçede terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 15.12.2020 03:51 Son Güncelleme: 15.12.2020 03:52 ABONE OL
İstanbul’da PKK terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu ile Başakşehir başta olmak üzere 7 ilçede 10 adrese terör operasyonu yapıldı. 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir binada ve Başaşehir'de bir gecekonduda arama yapıldı. Operasyon yapıldığı sırada terörle mücadele ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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İstanbul’da PKK terör örgütüne operasyon: 5 gözaltı
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