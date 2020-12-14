Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü?

Merakla beklenen Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Son alınan kararlara ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı önem kazanırken öte yandan alınan kararlarda esneme yapılıp yapılmayacağı da önem kazanıyor. Öte yandan kira düzenlemesi hakkında da açıklama yapılması beklenmektedir. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.