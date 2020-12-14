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Cumhurbaşkanlığı ne zaman, saat kaçta? , bugün mü?

ne zaman sorusunun yanıtı merakla beklenirken araştırmalar hız kesmeden sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan toplantı en son 30 Kasım 2020 tarihinde yapılmış ve yeni koronavirüs önlem ve tedbir kararları alınmıştı. Toplantıda ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağı merak edilirken son alınan kararlarda esneme yapılıp yapılmayacağı da önem kazanıyor. Peki; , bugün mü? Cumhurbaşkanlığı ?

Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:13 Son Güncelleme: 14.12.2020 10:14 ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü?

Merakla beklenen Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı gündemdeki yerini koruyor. Son alınan kararlara ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı önem kazanırken öte yandan alınan kararlarda esneme yapılıp yapılmayacağı da önem kazanıyor. Öte yandan kira düzenlemesi hakkında da açıklama yapılması beklenmektedir. Peki; Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü? Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI 14 ARALIK

Kabinede, koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama, alınan tedbirlerin yansımaları ve olası yeni kararlar masaya yatırılacak. Toplantıda yeni ekonomik destek paketleri de ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının ana gündemini koronavirüs salgını oluşturacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı ne zaman, bugün mü?
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